И.Марченко вернулся на корт победой на старте турнира в Южной Корее

В матче первого раунда дончанин, посеянный на турнире под 4 номером, за 2:00 и 1 минуту обыграл представителя Сербии Марко Тепевача - 5:7, 7:5, 6:1.

Отметим, что во втором раунде "Gimcheon Challenger" соперником нашего теннисиста станет победитель встречи Акира Сантильяна (Япония) - Брэдли Мозли (Австралия).

Добавим, что и, Марченко раз выходил на корт в середине марта на челленджере в американском городе Ирвинг.

Как сообщал УНН, теннисист С.Стаховський вернулся в топ-100 рейтинга АТР.