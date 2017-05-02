И.Марченко вернулся на корт победой на старте турнира в Южной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на челленджере с призовым фондом 50 000 долларов в Кимчхони (Южная Корея), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого раунда дончанин, посеянный на турнире под 4 номером, за 2:00 и 1 минуту обыграл представителя Сербии Марко Тепевача - 5:7, 7:5, 6:1.
Отметим, что во втором раунде "Gimcheon Challenger" соперником нашего теннисиста станет победитель встречи Акира Сантильяна (Япония) - Брэдли Мозли (Австралия).
Добавим, что и, Марченко раз выходил на корт в середине марта на челленджере в американском городе Ирвинг.
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