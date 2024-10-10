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Генштаб: за добу на фронті 149 боїв, найбільше - на Курахівському напрямку

Генштаб: за добу на фронті 149 боїв, найбільше - на Курахівському напрямку

Київ • УНН

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За добу відбулося 149 бойових зіткнень, найінтенсивніші - на Курахівському та Покровському напрямках. Противник завдав 4 ракетних, 85 авіаційних ударів та понад 4000 обстрілів, використавши понад 1600 дронів-камікадзе.

На фронті минулої доби сталося 149 боїв, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 10 жовтня, пише УНН.

Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари, застосувавши сім ракет, а також 85 авіаційних ударів, зокрема скинув 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 135 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більш як 1600 дронів-камікадзе.

Чотирнадцять ударів по районах зосередження особового складу й ОВТ противника, як вказано, завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління, шість засобів ППО та одну артилерійську систему.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, така:

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла сімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 18 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.

Шість спроб окупантів просунутись уперед поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами у районі Часового Яру.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки на Торецькому напрямку.

Двадцять п'ять атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень, крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександро-Калинове та Чунишине, скинувши більше десятка керованих авіабомб.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

П’ять атак противника зупинили наші оборонці в районі Богоявленки на Времівському напрямку.

Чотири марні спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив ворог на Придніпровському напрямку.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав одинадцять авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби; до того ж здійснили понад 200 обстрілів", - вказали у Генштабі.

За добу противник втратив 1080 військових та 14 бронемашин10.10.24, 07:47 • 15646 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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