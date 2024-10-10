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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: за сутки на фронте 149 боев, больше всего - на Кураховском направлении

Генштаб: за сутки на фронте 149 боев, больше всего - на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 05:30  •  6446 просмотра

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За сутки произошло 149 боевых столкновений, самые интенсивные - на Кураховском и Покровском направлениях. Противник нанес 4 ракетных, 85 авиационных ударов и более 4000 обстрелов, использовав более 1600 дронов-камикадзе.

На фронте за прошедшие сутки произошло 149 боев, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 10 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара, применив семь ракет, а также 85 авиационных ударов, в частности сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них 135 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе.

Четырнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, как указано, нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены пункт управления, шесть средств ПВО и одна артиллерийская система.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные действия в районе Тихого и Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семнадцати. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосиново, Зеленого Гая и Кругляковки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 18 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское.

Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации - бил КАБами в районе Часового Яра.

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дылиевки на Торецком направлении.

Двадцать пять атак за минувшие сутки отразили наши защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки и Сухого Яра. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидово, где состоялось 13 боестолкновений, кроме того, противник бомбил Яблоновку, Калиново, Воздвиженку, Миролюбовку, Лисовку, Александро-Калиново и Чунишино, сбросив более десятка управляемых авиабомб.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Пять атак противника остановили наши защитники в районе Богоявленки на Времовском направлении.

Четыре тщетные попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил враг на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес одиннадцать авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы; к тому же совершили более 200 обстрелов", - указали в Генштабе.

За сутки противник потерял 1080 военных и 14 бронемашин10 октября 2024, 04:47 • 10360 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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