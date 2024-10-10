За сутки противник потерял 1080 военных и 14 бронемашин
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Враг потерял 1080 военных, 14 бронемашин, 41 артсистему и 49 БПЛА оперативно-тактического уровня.
В пределах суток захватчики потеряли 1080 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 10.10.24:
- Личный состав: 665 200 (+1080).
- Танки: 8945 (+1).
- Бронированные боевые машины: 17765 (+14).
- Артиллерийские системы: 19263 (+41).
- РСЗВ: 1225 (+2).
- Средства ППО: 976 (+3).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16767 (+49).
- Крылатые ракеты: 2619 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 26314 (+74).
- Специальная техника: 3386 (+1).
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