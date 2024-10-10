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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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За сутки противник потерял 1080 военных и 14 бронемашин

За сутки противник потерял 1080 военных и 14 бронемашин

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 04:47  •  5132 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Враг потерял 1080 военных, 14 бронемашин, 41 артсистему и 49 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В пределах суток захватчики потеряли 1080 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 10.10.24:

- Личный состав: 665 200 (+1080).

- Танки: 8945 (+1).

- Бронированные боевые машины: 17765 (+14).

- Артиллерийские системы: 19263 (+41).

- РСЗВ: 1225 (+2).

- Средства ППО: 976 (+3).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16767 (+49).

- Крылатые ракеты: 2619 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 26314 (+74).

- Специальная техника: 3386 (+1).

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений, больше всего на Кураховском направлении9 октября 2024, 21:34 • 11056 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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