За сутки противник потерял 1080 военных и 14 бронемашин

В пределах суток захватчики потеряли 1080 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 10.10.24:

- Личный состав: 665 200 (+1080).

- Танки: 8945 (+1).

- Бронированные боевые машины: 17765 (+14).

- Артиллерийские системы: 19263 (+41).

- РСЗВ: 1225 (+2).

- Средства ППО: 976 (+3).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16767 (+49).

- Крылатые ракеты: 2619 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 26314 (+74).

- Специальная техника: 3386 (+1).

Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений, больше всего на Кураховском направлении