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За добу противник втратив 1080 військових та 14 бронемашин

За добу противник втратив 1080 військових та 14 бронемашин

Київ • УНН

 • 15646 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за добу. Ворог втратив 1080 військових, 14 бронемашин, 41 артсистему та 49 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

У межах доби загарбники втратили 1080 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 10.10.24:

- Особовий склад: 665 200 (+1080).

- Танки: 8945 (+1).

- Броньовані бойові машини: 17765 (+14).

- Артилерійські системи: 19263 (+41).

- РСЗВ: 1225 (+2).

- Засоби ППО: 976 (+3).

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 328.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16767 (+49).

- Крилаті ракети: 2619 (+1).

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26314 (+74).

- Спеціальна техніка: 3386 (+1).

Генштаб: на фронті відбулося 119 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку10.10.24, 00:34 • 16602 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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