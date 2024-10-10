За добу противник втратив 1080 військових та 14 бронемашин
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за добу. Ворог втратив 1080 військових, 14 бронемашин, 41 артсистему та 49 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
У межах доби загарбники втратили 1080 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 10.10.24:
- Особовий склад: 665 200 (+1080).
- Танки: 8945 (+1).
- Броньовані бойові машини: 17765 (+14).
- Артилерійські системи: 19263 (+41).
- РСЗВ: 1225 (+2).
- Засоби ППО: 976 (+3).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16767 (+49).
- Крилаті ракети: 2619 (+1).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26314 (+74).
- Спеціальна техніка: 3386 (+1).
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