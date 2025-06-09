Генсек НАТО Рютте і глава МЗС Туреччини Фідан обговорили припинення війни в Україні
Київ • УНН
Марк Рютте і Хакан Фідан обговорили зусилля для припинення війни між Україною і Росією. Також сторони обговорили підготовку до саміту НАТО, що пройде в Гаазі 24-25 червня.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у телефонній розмові обговорили зусилля щодо припинення війни, розв’язаної Росією проти України. Про це інформує УНН з посиланням на TRT Haber.
Міністр закордонних справ Хакан Фідан провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У ході розмови було оцінено зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією
Зазначається, що Марк Рютте і Хакан Фідан також обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.
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