Генсек НАТО Рютте и глава МИД Турции Фидан обсудили прекращение войны в Украине
Киев • УНН
Марк Рютте и Хакан Фидан обсудили усилия для прекращения войны между Украиной и Россией. Также стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре обсудили усилия по прекращению войны, развязанной Россией против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на TRT Haber.
Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе разговора были оценены усилия по прекращению войны между Украиной и Россией
Отмечается, что Марк Рютте и Хакан Фидан также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.
Напомним
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В Гааге организаторы саммита попытаются не допустить встречи Трампа и Зеленского – Reuters 06.06.25, 17:38 • 1666 просмотров