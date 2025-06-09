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Генсек НАТО Рютте и глава МИД Турции Фидан обсудили прекращение войны в Украине

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Марк Рютте и Хакан Фидан обсудили усилия для прекращения войны между Украиной и Россией. Также стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Гааге 24-25 июня.

Генсек НАТО Рютте и глава МИД Турции Фидан обсудили прекращение войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре обсудили усилия по прекращению войны, развязанной Россией против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на TRT Haber.

Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе разговора были оценены усилия по прекращению войны между Украиной и Россией

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Марк Рютте и Хакан Фидан также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к саммитам G7 в Канаде и НАТО в Нидерландах. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.

В Гааге организаторы саммита попытаются не допустить встречи Трампа и Зеленского – Reuters 06.06.25, 17:38 • 1666 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Канада
Нидерланды
Хакан Фидан
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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