Генсек НАТО Рютте и глава МИД Турции Фидан обсудили прекращение войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре обсудили усилия по прекращению войны, развязанной Россией против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на TRT Haber.

Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе разговора были оценены усилия по прекращению войны между Украиной и Россией - говорится в сообщении.

Отмечается, что Марк Рютте и Хакан Фидан также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к саммитам G7 в Канаде и НАТО в Нидерландах. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.

В Гааге организаторы саммита попытаются не допустить встречи Трампа и Зеленского – Reuters