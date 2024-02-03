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Газопровід у Херсонській громаді був пошкоджений через атаку рф, газопостачання вже відновили - МВА

Київ • УНН

 • 29462 перегляди

Газопровід у Херсонській громаді був пошкоджений російською атакою, але постачання було повністю відновлено того ж дня.

Через ранкові атаки російських військ на Херсонську громаду було пошкоджено газопровід, газопостачання вже повністю відновили, повідомив у суботу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Внаслідок ранкових ворожих атак на Херсонську міську територіальну громаду у кількох місцях було пошкоджено газопровід. Невідкладно вжиті заходи дозволили оперативно ліквідувати аварії і подати газ споживачам. Наразі газопостачання на території Херсонської громади повністю відновлено

- написав Мрочко у Telegram.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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