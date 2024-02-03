Газопровід у Херсонській громаді був пошкоджений через атаку рф, газопостачання вже відновили - МВА
Київ • УНН
Газопровід у Херсонській громаді був пошкоджений російською атакою, але постачання було повністю відновлено того ж дня.
Через ранкові атаки російських військ на Херсонську громаду було пошкоджено газопровід, газопостачання вже повністю відновили, повідомив у суботу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Внаслідок ранкових ворожих атак на Херсонську міську територіальну громаду у кількох місцях було пошкоджено газопровід. Невідкладно вжиті заходи дозволили оперативно ліквідувати аварії і подати газ споживачам. Наразі газопостачання на території Херсонської громади повністю відновлено
У Кривому Розі після атаки рф повернули світло до більшості домівок, але понад 1,3 тис. будинків досі без тепла - ОВА03.02.24, 13:52 • 32788 переглядiв