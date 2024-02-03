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У Кривому Розі після атаки рф повернули світло до більшості домівок, але понад 1,3 тис. будинків досі без тепла - ОВА

У Кривому Розі після атаки рф повернули світло до більшості домівок, але понад 1,3 тис. будинків досі без тепла - ОВА

Київ • УНН

 • 32788 перегляди

Електропостачання більшості будинків та об'єктів критичної інфраструктури у Кривому Розі було відновлено після нічної атаки безпілотниками, але понад 1 300 будинків залишаються без тепла.

У Кривому Розі вже повернули світло до більшості знеструмлених через нічну ворожу атаку домівок, електропостачання знову мають лікарні і транспорт, запущено два десятки котелень, але понад 1300 будинків ще без тепла. Про це повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У Кривому Розі заживили вже більшість домівок, які залишилися без світла після нічної атаки дронами. Досі відключені 2500 абонентів. Запустили й понад два десятки котелень. Ще у кількох над цим працюють зараз. Без тепла – понад 1300 будинків.  Відновили електропостачання лікарень і транспорту. 

- написав Лисак у соцмережах.

Він наголосив, що енергетики роблять все можливе, аби якнайшвидше полагодити потрощене ворогом. "Доки мережу стабілізують, введені графіки аварійних відключень. На кшталт тих, що були минулого року", - зазначив Лисак.

У Кривому Розі через нічну атаку рф досі без світла 2,5 тис. осель, графіки відключень можуть торкнутися 35 тисяч домівок - Міненерго03.02.24, 13:27 • 35541 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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