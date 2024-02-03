У Кривому Розі через нічну атаку рф досі без світла 2,5 тис. осель, графіки відключень можуть торкнутися 35 тисяч домівок - Міненерго
Київ • УНН
Через атаку ворожих безпілотників у Кривому Розі досі знеструмлено 2 500 домогосподарств, а для стабілізації ситуації введено аварійні графіки, які можуть обмежити електропостачання до 35 000 домівок.
Після чергової ворожої атаки у Кривому Розі без світла залишається 2,5 тисячі споживачів, застосовано аварійні графіки відключень, під час яких може обмежуватися електропостачання для 35 тисяч домівок у місті, повідомили оновлену інформацію у Міненерго, пише УНН.
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"Кривий Ріг. Внаслідок нічних атак ворожими БПЛА вимикалися лінії електропередачі, частково знеструмлювалася критична інфраструктура. Без світла наразі залишаються 2,5 тисячі побутових споживачів", - ідеться у повідомленні Міненерго у соцмережах.
Як зазначається, наразі тривають роботи з усунення наслідків аварій і відновлення електропостачання.
"Для стабілізації ситуації застосовуються графіки аварійних відключень споживачів, під час яких може обмежуватися електропостачання для 35 тисяч абонентів міста", - сказано у повідомленні міністерства.
В енергокомпанії ДТЕК вказали, що у Криворізькому районі повертають світло після нічних обстрілів. "Внаслідок атаки російських окупантів постраждали енергетичні об‘єкти Криворіжжя. Енергетикам вже вдалося заживити критичну інфраструктуру та частину родин", - повідомили у компанії у соцмережах.
У Кривому Розі через ворожу атаку загорілася підстанція03.02.24, 08:32 • 56516 переглядiв