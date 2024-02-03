В Кривом Роге из-за ночной атаки рф до сих пор без света 2,5 тыс. домов, графики отключений могут коснуться 35 тысяч домов - Минэнерго

После очередной вражеской атаки в Кривом Роге без света остается 2,5 тысячи потребителей, применены аварийные графики отключений, во время которых может ограничиваться электроснабжение для 35 тысяч домов в городе, сообщили обновленную информацию в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Кривой Рог. В результате ночных атак вражескими БПЛА выключались линии электропередачи, частично обесточивалась критическая инфраструктура. Без света сейчас остаются 2,5 тысячи бытовых потребителей", - говорится в сообщении Минэнерго в соцсетях.

Как отмечается, сейчас продолжаются работы по устранению последствий аварий и восстановлению электроснабжения.

"Для стабилизации ситуации применяются графики аварийных отключений потребителей, во время которых может ограничиваться электроснабжение для 35 тысяч абонентов города", - сказано в сообщении министерства.

В энергокомпании ДТЭК указали, что в Криворожском районе возвращают свет после ночных обстрелов. "В результате атаки российских оккупантов пострадали энергетические объекты Криворожья. Энергетикам уже удалось оживить критическую инфраструктуру и часть семей", - сообщили в компании в соцсетях.



В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция