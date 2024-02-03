В Кривом Роге после атаки рф вернули свет в большинство домов, но более 1,3 тыс. домов до сих пор без тепла - ОВА

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  209557 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  228147 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  198038 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  197564 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  183617 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  153887 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  158066 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  172222 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170568 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Электроснабжение большинства домов и объектов критической инфраструктуры в Кривом Роге было восстановлено после ночной атаки беспилотниками, но более 1 300 домов остаются без тепла.

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В Кривом Роге после атаки рф вернули свет в большинство домов, но более 1,3 тыс. домов до сих пор без тепла - ОВА

Удар рф повредил зернохранилище в Полтавской области, часть урожая там уничтожена - ОВА

Российские удары повредили заполненное зернохранилище в Полтавской области, уничтожив часть хранившегося урожая.

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Удар рф повредил зернохранилище в Полтавской области, часть урожая там уничтожена - ОВА

В Кривом Роге из-за ночной атаки рф до сих пор без света 2,5 тыс. домов, графики отключений могут коснуться 35 тысяч домов - Минэнерго

Из-за атаки вражеских беспилотников в Кривом Роге до сих пор обесточены 2 500 домохозяйств, а для стабилизации ситуации введены аварийные графики, которые могут ограничить электроснабжение до 35 000 домов.

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В Кривом Роге из-за ночной атаки рф до сих пор без света 2,5 тыс. домов, графики отключений могут коснуться 35 тысяч домов - Минэнерго

Трагическое ДТП в Ровенской области оставило без родителей 13 детей - ОВА

В результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ровенской области Украины погибли четверо родителей, а 13 детей остались сиротами.

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Трагическое ДТП в Ровенской области оставило без родителей 13 детей - ОВА

Пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ - источник

Источник указывает, что пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ.

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Пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ - источник

Дуда заявил, что не знает, вернет ли Украина Крым: украинский посол отреагировал, МИД Польши и польский президент разъяснили

Комментарии президента Польши Анджея Дуды относительно того, вернет ли Украина Крым, вызвали реакцию со стороны посла Украины.

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Дуда заявил, что не знает, вернет ли Украина Крым: украинский посол отреагировал, МИД Польши и польский президент разъяснили

Ирак утверждает о 16 погибших в результате ночных авиаударов США

16 человек погибли и 25 получили ранения в результате авиаударов США по проиранским целям в Ираке, по данным офиса премьер-министра Ирака.

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Ирак утверждает о 16 погибших в результате ночных авиаударов США

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Жители временно оккупированного города Бердянск Запорожской области Украины сообщили, что в течение получаса слышали глухие взрывы за городом.

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В Бердянске сообщили о взрывах за городом - ГВА

Атака рф в Донецкой области 6 января: правоохранители идентифицировали еще двух погибших детей

Полиция идентифицировала двух мальчиков, 7 и 14 лет, которые погибли в результате российских ракетных ударов 6 января в Покровском районе Донецкой области Украины.

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Атака рф в Донецкой области 6 января: правоохранители идентифицировали еще двух погибших детей

"Не может длиться вечно": в ВСУ высказались о наступлении россиян

Российское наступление не может продолжаться бесконечно долго, указали в ВСУ.

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"Не может длиться вечно": в ВСУ высказались о наступлении россиян