В Кривом Роге после атаки рф вернули свет в большинство домов, но более 1,3 тыс. домов до сих пор без тепла - ОВА
Электроснабжение большинства домов и объектов критической инфраструктуры в Кривом Роге было восстановлено после ночной атаки беспилотниками, но более 1 300 домов остаются без тепла.
Удар рф повредил зернохранилище в Полтавской области, часть урожая там уничтожена - ОВА
Российские удары повредили заполненное зернохранилище в Полтавской области, уничтожив часть хранившегося урожая.
В Кривом Роге из-за ночной атаки рф до сих пор без света 2,5 тыс. домов, графики отключений могут коснуться 35 тысяч домов - Минэнерго
Из-за атаки вражеских беспилотников в Кривом Роге до сих пор обесточены 2 500 домохозяйств, а для стабилизации ситуации введены аварийные графики, которые могут ограничить электроснабжение до 35 000 домов.
Трагическое ДТП в Ровенской области оставило без родителей 13 детей - ОВА
В результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Ровенской области Украины погибли четверо родителей, а 13 детей остались сиротами.
Пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ - источник
Источник указывает, что пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ.
Дуда заявил, что не знает, вернет ли Украина Крым: украинский посол отреагировал, МИД Польши и польский президент разъяснили
Комментарии президента Польши Анджея Дуды относительно того, вернет ли Украина Крым, вызвали реакцию со стороны посла Украины.
Ирак утверждает о 16 погибших в результате ночных авиаударов США
16 человек погибли и 25 получили ранения в результате авиаударов США по проиранским целям в Ираке, по данным офиса премьер-министра Ирака.
В Бердянске сообщили о взрывах за городом - ГВА
Жители временно оккупированного города Бердянск Запорожской области Украины сообщили, что в течение получаса слышали глухие взрывы за городом.
Атака рф в Донецкой области 6 января: правоохранители идентифицировали еще двух погибших детей
Полиция идентифицировала двух мальчиков, 7 и 14 лет, которые погибли в результате российских ракетных ударов 6 января в Покровском районе Донецкой области Украины.
"Не может длиться вечно": в ВСУ высказались о наступлении россиян
Российское наступление не может продолжаться бесконечно долго, указали в ВСУ.