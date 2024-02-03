В Кривом Роге после атаки рф вернули свет в большинство домов, но более 1,3 тыс. домов до сих пор без тепла - ОВА

В Кривом Роге уже вернули свет в большинство обесточенных из-за ночной вражеской атаки домов, электроснабжение снова имеют больницы и транспорт, запущено два десятка котельных, но более 1300 домов еще без тепла. Об этом сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Кривом Роге запитали уже большинство домов, которые остались без света после ночной атаки дронами. До сих пор отключены 2500 абонентов. Запустили и более двух десятков котельных. Еще в нескольких над этим работают сейчас. Без тепла - более 1300 домов. Восстановили электроснабжение больниц и транспорта - написал Лысак в соцсетях.

Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить разрушенное врагом. "Пока сеть стабилизируют, введены графики аварийных отключений. Вроде тех, что были в прошлом году", - отметил Лысак.

В Кривом Роге из-за ночной атаки рф до сих пор без света 2,5 тыс. домов, графики отключений могут коснуться 35 тысяч домов - Минэнерго