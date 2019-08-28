Гройсман записав прощальне відео
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення з нагоди засідання Верховної Ради ІХ скликання, яке призначене на завтра, та складання повноважень чинного уряду відповідно до вимог законодавства. Відповідне відео опубліковане на його сторінці у Facebook, передає УНН.
"Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий прем’єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Бо саме від успіху його роботи і роботи нового Уряду залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця. Особисто для мене це завжди було пріоритетом номер один", - сказав Гройсман.
Він зазначив, що новий уряд прийматиме країну, "яка і стабільна, і розвивається".
"Усе, що зроблено на сьогодні - це результат роботи і зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний усім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру", - зазначив прем’єр.
"Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал", - додав Гройсман.
Як повідомляв УНН, 29 серпня має відбутися перше засідання парламенту дев’ятого скликання. У "Слузі народу" заявляли, що ім'я нового Прем'єр-міністра стане відоме у цей день.
Нагадаємо, політичний експерт назвав головного претендента на посаду прем’єр-міністра.
Крім того, ЗМІ також повідомляли, що найбільш вірогідним претендентом на пост глави уряду – нинішній заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.