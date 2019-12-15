Голова підкомітету Конгресу з питань Європи: краще би Трамп зустрівся з Зеленським, а не Лавровим
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп мав би продемонструвати підтримку України. Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив голова підкомітету Палати представників Конгресу США з питань Європи, Євразії, енергетики та навколишнього середовища Білл Кітінг, передає УНН.
Так Кітінг відповів на запитання про нещодавню зустріч президента США Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
“Я повинен сказати, що ця зустріч викликала мій інтерес через те, що вона відбулася за кілька годин після паризьких переговорів у „Нормандському форматі“, і своїм форматом — зазвичай зустрічаються міністр і держсекретар, але тут до них приєднався президент. Цей збіг викликає занепокоєння — ми у Конгресі хотіли б продемонструвати решті світу, що Сенат і Палата представників, республіканці і демократи, проявляють велику зацікавленість у підтримці України. Це важливо для нашої безпеки, для наших союзників, для демократії в Україні”, — заявив Кітінг.
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“Краще б така зустріч відбулась з президентом Зеленським”, — відзначив Кітінг.
Минулого тижня віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, перебуваючи у Вашингтоні, що США та Україна працюють над організацією повноцінного візиту президента України Володимира Зеленського до США.