Голова МЗС України висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі Ан-148 у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі літака АН-148 у Московській області Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на персональний Twitter-акаунт Павла Клімкіна.
“Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви”, — написав очільник дипломатичного відомства.
Як повідомляв УНН, на борту літака Ан-148, що зазнав катастрофи в Підмосков’ї, українців не було. Про це у коментарі УНН повідомив представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.