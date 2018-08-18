Глава Каталонії заявив про рішучість втілити ідею створення республіки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Глава женералітета Каталонії Хоакім Торра заявив, що уряд провінції сповнений рішучості втілити у життя ідею створення республіки. Про це він розповів під час виступу в річницю терактів у Барселоні і Камбрілсі, повідомляє УНН із посиланням на El Mundo.
Торра взяв участь у мітингу біля каталонської в’язниці, куди на час судових розглядів у справі, пов’язаній із сепаратистським процесом, поміщений колишній радник із питань внутрішніх справ при уряді автономії Жоакім Форн. Акт був приурочений до першої річниці теракту в Каталонії, який був здійснений 17 серпня минулого року. У присутності присутніх Торра запевнив, що прихильники незалежності регіону не зупиняться доти, поки каталонський народ не знайде свободу. “Ми не будемо захищатися, ми будемо йти в атаку на цю несправедливу державу (Королівство Іспанія - ред.)”, — зазначив глава уряду автономії.
Торра також закликав “відновити цивільні і політичні права” в Каталонії.
У регіоні в п’ятницю пройшли різні заходи і мітинги у пам’ять жертв теракту. Незважаючи на численні заклики не політизувати акти, різні рухи все-таки вирішили організувати акції, які мають під собою політичне підґрунтя.
Нагадаємо, 17 серпня 2017 року на бульварі Ла-Рамбла в центрі Барселони водій фургона зробив навмисний наїзд на перехожих. Через кілька годин в населеному пункті Камбрільс у провінції Таррагона поліція Каталонії ліквідувала п’ять терористів. Вони намагалися здійснити теракт, аналогічний тому, який був здійснений у Барселоні.
Жертвами атак стали 16 осіб, ще близько 130 постраждали. Відповідальність за напад взяла на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”. Атака на Ла-Рамбла стала найбільшим за чисельністю жертв терористичним актом в Іспанії від вибухів електропоїздів у Мадриді у березні 2004 року.