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Гілларі Клінтон заявила, що путін сам «накликав» розширення НАТО

Гілларі Клінтон заявила, що путін сам «накликав» розширення НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон у вівторок дорікнула російському диктатору володимиру путіну щодо розширення НАТО, зазначивши, що він власноруч сприяє цьому процесу. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата 

Клінтон сказала, що її колега-демократ Джо Байден дотримувався багатьох пріоритетів адміністрації Обами, в якій вона була головним дипломатом США, а він був віцепрезидентом Барака Обами.

«Захищати демократію в Україні, розширювати НАТО — осторонь, шкода, володимире (путін - ред.), ти сам це накликав», — сказала вона, дорікаючи страхам путіна щодо розширення альянсу. 

«Ми завжди говорили: «людей не змушують вступати в НАТО. Люди вибирають і хочуть вступати в НАТО», – додала вона.

Клінтон назвала те, що вона вважає спільними пріоритетами Байдена та Обами: «розширення НАТО, протистояння російській агресії та управління викликами з боку Китаю».

Деталі 

Повернувшись до Державного департаменту для відкриття свого офіційного портрета, Клінтон також використала цю нагоду, щоб продемонструвати відразу до політики колишнього президента-республіканця Дональда Трампа, який переміг її на президентських виборах у США 2016 року.

Клінтон припустила, що, можливо, виникли сумніви щодо здатності США залучити підтримку України, щоб протистояти вторгненню росії у 2022 році через спадщину Трампа щодо відчуження союзників.

«Люди, можливо, сумнівалися в цьому, тому що ми спалили стільки мостів з нашими союзниками та нашими друзями», — сказала вона нинішнім і колишнім посадовцям..

«Відновити зовнішню політику... яка фактично привертає людей до нас, а не відштовхує їх, вважалося б надзвичайно складним. І справді це було, але це було досягнуто», – додала вона, подякувавши держсекретарю Ентоні Блінкену за «допомогу у відновленні авторитету Америки».

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