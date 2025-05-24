ФБР провело масштабну спецоперацію проти наркоторговців з даркнету: 270 арештів
Київ • УНН
ФБР провело масштабну операцію проти наркоторгівців у даркнеті, арештувавши 270 осіб. Вилучено 144 кг фентанілу, одного кілограма якого достатньо для вбивства 500 тисяч людей.
У Сполучених Штатах Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело спеціальну операцію проти низки провідних наркоторговців з даркнету, які продавали, зокрема кокаїн, метамфетамін та фентаніл. Загалом було проведено 270 арештів, пише УНН з посиланням на Forbes.
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"У межах операції RapTor правоохоронні органи США, Європи, Південної Америки та Азії заарештували 270 продавців, покупців та адміністраторів з даркнету", - повідомили в ФБР.
Загалом було вилучено майже 144 кг фентанілу. Уточнюється, що один кілограм цього наркотику, за даними ФБР, може убити близько 500 тисяч людей.
"Боягузливо ховаючись в Інтернеті, ці торговці сіяли хаос по всій нашій країні та безпосередньо підживлювали кризу фентанілу та насильство із застосуванням зброї, що впливає на наші американські громади та райони. Але легкість та доступність їхніх злочинів сьогодні закінчуються", - сказав директор ФБР Каш Патель.
У ФБР повідомили, що за останній час спецслужба значно підвищила свою ефективність у боротьбі із злочинністю, яка діє через даркнет.
"Ми намагаємося забезпечити безпеку людей. Ми стали дуже вправними у виявленні осіб, які стоять за цими торговельними майданчиками, незалежно від того, яку роль вони виконують, чи є вони адміністратором чи продавцем, відмивачем грошей чи навіть покупцем", - сказав Аарон Піндер, керівник підрозділу з боротьби з організованою злочинністю у сфері високих технологій у штаб-квартирі ФБР, відповідальний за роботу Об’єднаної кримінальної групи ФБР з питань опіоїдів та даркнету.
Уточнюється, що ця спецоперація не стане кінцем торгівлі наркотиками в даркнеті. Однак, арешт великих гравців цього злочинного ринку, включаючи адміністраторів з даркнету та покупців, безумовно, на деякий час уповільнить цей механізм.
Доповнення
Влада Італії та Албанії провела масштабну операцію проти наркоторгівлі. Вилучено мільйони євро, тисячі кілограмів наркотиків та видано ордери на арешт 52 підозрюваних.
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