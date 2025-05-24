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Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов
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ФБР провело масштабную спецоперацию против наркоторговцев из даркнета: 270 арестов

Киев • УНН

 • 432 просмотра

ФБР провело масштабную операцию против наркоторговцев в даркнете, арестовав 270 человек. Изъято 144 кг фентанила, одного килограмма которого достаточно для убийства 500 тысяч человек.

ФБР провело масштабную спецоперацию против наркоторговцев из даркнета: 270 арестов

В Соединенных Штатах Федеральное бюро расследований (ФБР) провело специальную операцию против ряда ведущих наркоторговцев из даркнета, которые продавали, в частности кокаин, метамфетамин и фентанил. Всего было проведено 270 арестов, пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

"В рамках операции RapTor правоохранительные органы США, Европы, Южной Америки и Азии арестовали 270 продавцов, покупателей и администраторов из даркнета", - сообщили в ФБР.

Всего было изъято почти 144 кг фентанила. Уточняется, что один килограмм этого наркотика, по данным ФБР, может убить около 500 тысяч человек.

"Трусливо прячась в Интернете, эти торговцы сеяли хаос по всей нашей стране и непосредственно подпитывали кризис фентанила и насилие с применением оружия, что влияет на наши американские общины и районы. Но легкость и доступность их преступлений сегодня заканчиваются", - сказал директор ФБР Каш Патель.

В ФБР сообщили, что за последнее время спецслужба значительно повысила свою эффективность в борьбе с преступностью, которая действует через даркнет.

"Мы стараемся обеспечить безопасность людей. Мы стали очень искусными в выявлении лиц, стоящих за этими торговыми площадками, независимо от того, какую роль они выполняют, являются ли они администратором или продавцом, отмывателем денег или даже покупателем", - сказал Аарон Пиндер, руководитель подразделения по борьбе с организованной преступностью в сфере высоких технологий в штаб-квартире ФБР, ответственный за работу Объединенной криминальной группы ФБР по вопросам опиоидов и даркнета.

Уточняется, что эта спецоперация не станет концом торговли наркотиками в даркнете. Однако, арест крупных игроков этого преступного рынка, включая администраторов из даркнета и покупателей, безусловно, на некоторое время замедлит этот механизм.

Дополнение

Власти Италии и Албании провели масштабную операцию против наркоторговли. Изъяты миллионы евро, тысячи килограммов наркотиков и выданы ордеры на арест 52 подозреваемых.

В 2024 году в США смертность от передозировок упала на 27%, достигнув самого низкого уровня с 2019 года. Эксперты предупреждают, что сокращение финансирования может остановить положительную динамику.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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