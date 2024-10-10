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Енергосистема збалансована, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 2 областях - Міненерго

Енергосистема збалансована, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 2 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 14248 перегляди

Енергоатом завершив ремонтну кампанію і підготував всі 9 підконтрольних енергоблоків АЕС до зими. Енергосистема залишається збалансованою, але через обстріли були знеструмлення у двох областях.

Енергосистема збалансована, Енергоатом підготував всі 9 підконтрольних Україні енергоблоків АЕС до зими, вивівши з ремонту ще один блок. Через обстріли і бойові дії за минулу добу були знеструмлення у двох областях. Про це повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Вчора, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого терміну, Енергоатом вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС. Енергоатом успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період всі 9 енергоблоків, підконтрольні Україні", - повідомили в Міненерго.

Ремонтну кампанію на АЕС завершено: "Енергоатом" під'єднав до мережі ще один енергоблок09.10.24, 18:05 • 12335 переглядiв

"Енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Закликаємо продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00", - вказали у міністерстві.

Обстріли

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській та Донецькій областях", - повідомили у Міненерго.

Стан мереж

Південний регіон: з технологічних причин знеструмлювались обладнання підстанції та побутові споживачі. 

Центральний регіон: через технологічні порушення двічі вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги енергетичних об'єктів. 

Знеструмлення

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 515 населених пунктів.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 8385 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.30 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - зазначили у Міненерго.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 2295 МВт*год та потужністю 601 МВт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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