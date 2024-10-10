Энергосистема сбалансирована, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 2 областях - Минэнерго

Энергосистема сбалансирована, Энергоатом подготовил все 9 подконтрольных Украине энергоблоков АЭС к зиме, выведя из ремонта еще один блок. Из-за обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были обесточивания в двух областях. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 9 октября, на 11 дней раньше запланированного срока, Энергоатом вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из АЭС. Энергоатом успешно завершил ремонтную кампанию 2024 года и подготовил к работе в зимний период все 9 энергоблоков, подконтрольные Украине", - сообщили в Минэнерго.

Ремонтная кампания на АЭС завершена: "Энергоатом" подключил к сети еще один энергоблок

"Энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Призываем продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00", - указали в министерстве.

Обстрелы

"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской и Донецкой областях", - сообщили в Минэнерго.

Состояние сетей

Южный регион: по технологическим причинам обесточивались оборудование подстанции и бытовые потребители.

Центральный регион: из-за технологических нарушений дважды отключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения энергетических объектов.

Обесточивания

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 515 населенных пунктов.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 8385 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.30 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 2295 МВт*ч и мощностью 601 МВт.