Ремонтная кампания на АЭС завершена: "Энергоатом" подключил к сети еще один энергоблок
Киев • УНН
«Энергоатом» успешно завершил ремонтную кампанию 2024 на АЭС и подключил к сети еще один энергоблок. 9 энергоблоков готовы к работе в осенне-зимний период, все плановые работы выполнены досрочно.
В среду, 9 октября, «Энергоатом» успешно завершил ремонтную кампанию 2024 на АЭС и подключил к сети еще один энергоблок одной из отечественных АЭС. Сейчас идет набор его мощности. об этом заявили в НАЭК «Энергоатом», передает УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что в этом году ремонтная кампания имела стратегическое значение, поскольку атомные электростанции остаются основным источником бесперебойного электроснабжения страны, обеспечивая большую часть всего производства электроэнергии в Украине.
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Таким образом 9 энергоблоков «Энергоатома», которые работают на подконтрольной Украине территории, готовы к работе в осенне-зимний период. Все плановые технические работы на энергоблоках были выполнены досрочно, включая ключевой этап - перезагрузка энергоблоков свежим ядерным топливом
В ведомстве отметили, что планово-предупредительные ремонты завершены раньше запланированного срока, что является важным достижением в обеспечении стабильного энергоснабжения во время осенне-зимнего периода.
Напомним,
В отчете миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине указало, что зимой украинцев может ожидать отключение электроэнергии от 4 до 18 часов в сутки, некоторые регионы могут остаться без отопления.