Ремонтну кампанію на АЕС завершено: "Енергоатом" під'єднав до мережі ще один енергоблок
Київ • УНН
"Енергоатом" успішно завершив ремонтну кампанію 2024 на АЕС та під'єднав до мережі ще один енергоблок. 9 енергоблоків готові до роботи в осінньо-зимовий період, всі планові роботи виконано достроково.
У середу, 9 жовтня, "Енергоатом" успішно завершив ремонтну кампанію 2024 на АЕС та під'єднав до мережі ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Наразі триває набір його потужності. про це заявили в НАЕК "Енергоатом", передає УНН.
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У відомстві наголошують, що цьогоріч ремонтна кампанія мала стратегічне значення, оскільки атомні електростанції залишаються основним джерелом безперебійного електропостачання країни, забезпечуючи більшу частину всього виробництва електроенергії в Україні.
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Таким чином 9 енергоблоків "Енергоатому", які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період. Усі планові технічні роботи на енергоблоках було виконано достроково, включаючи ключовий етап – перезавантаження енергоблоків свіжим ядерним паливом
У відомстві наголосили, що планово-попереджувальні ремонти завершено раніше запланованого терміну, що є важливим досягненням у забезпеченні стабільного енергопостачання під час осінньо-зимового періоду.
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