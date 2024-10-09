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Ремонтну кампанію на АЕС завершено: "Енергоатом" під'єднав до мережі ще один енергоблок

Ремонтну кампанію на АЕС завершено: "Енергоатом" під'єднав до мережі ще один енергоблок

Київ • УНН

 • 12335 перегляди

"Енергоатом" успішно завершив ремонтну кампанію 2024 на АЕС та під'єднав до мережі ще один енергоблок. 9 енергоблоків готові до роботи в осінньо-зимовий період, всі планові роботи виконано достроково.

У середу, 9 жовтня, "Енергоатом" успішно завершив ремонтну кампанію 2024 на АЕС та під'єднав до мережі ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Наразі триває набір його потужності. про це заявили в НАЕК "Енергоатом", передає УНН.

Деталі

У відомстві наголошують, що цьогоріч  ремонтна кампанія мала стратегічне значення, оскільки атомні електростанції залишаються основним джерелом безперебійного електропостачання країни, забезпечуючи більшу частину всього виробництва електроенергії в Україні.

Цьогоріч росіяни значно збільшили інтенсивність обстрілів енергоінфраструктури України - Міненерго08.10.24, 20:10 • 35236 переглядiв

Таким чином 9 енергоблоків "Енергоатому", які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період. Усі планові технічні роботи на енергоблоках було виконано достроково, включаючи ключовий етап – перезавантаження енергоблоків свіжим ядерним паливом

- наголосив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

У відомстві наголосили, що планово-попереджувальні ремонти завершено раніше запланованого терміну, що є важливим досягненням у забезпеченні стабільного енергопостачання під час осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо

У звіті місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні вказало, що взимку українців може очікувати відключення електроенергії від 4 до 18 годин на добу, деякі регіони можуть залишитися без опалення. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
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