Енергетична ситуація: тисячі абонентів у 7 областях України без електрики через ворожі удари
Київ • УНН
Через обстріли ворога у Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тисячі абонентів залишились без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням електрики.
У Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях через удари ворога тисячі абонентів без електропостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго.
Деталі
Донецька область
Через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 1,6 тисячі абонентів. Енергетики відновили електропостачання для 6,7 тисячі абонентів у 7 населених пунктах. На ранок залишаються без світла 122 населених пункти – понад 79 тисяч абонентів.
Запорізька область
Всього через бойові дії без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.
Полтавська область
Внаслідок бойових дій без напруги 76 абонентів.
Сумська область
Загалом без електропостачання залишаються 13,6 тисячі абонентів у 93 населених пунктах.
Харківська область
За минулу добу енергетики заживили 5,3 тисячі споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій. Всього на ранок через бойові дії без напруги 47,6 тисячі споживачів.
Херсонська область
Загалом у м. Херсон знеструмлені понад 10 тисяч абонентів.
Всього в області без світла понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах.
Чернігівська область
Через бойові дії без електропостачання 1,8 тисячі споживачів у 28 населених пунктах.
Також у Міненерго повідомили, що за минулу добу енергетики заживили понад 12 тисяч споживачів у двох областях.
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