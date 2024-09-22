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Енергетична ситуація: тисячі абонентів у 7 областях України без електрики через ворожі удари

Енергетична ситуація: тисячі абонентів у 7 областях України без електрики через ворожі удари

Київ • УНН

 • 23128 перегляди

Через обстріли ворога у Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тисячі абонентів залишились без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням електрики.

У Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях через удари ворога тисячі абонентів без електропостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго.

Деталі

Донецька область

Через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 1,6 тисячі абонентів. Енергетики відновили електропостачання для 6,7 тисячі абонентів у 7 населених пунктах. На ранок залишаються без світла 122 населених пункти – понад 79 тисяч абонентів.  

Запорізька область

Всього через бойові дії без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

Полтавська область

Внаслідок бойових дій без напруги 76 абонентів.

Сумська область

Загалом без електропостачання залишаються 13,6 тисячі абонентів у 93 населених пунктах.  

Харківська область

За минулу добу енергетики заживили 5,3 тисячі споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій. Всього на ранок через бойові дії без напруги 47,6 тисячі споживачів.

Херсонська область

 Загалом у м. Херсон знеструмлені понад 10 тисяч абонентів. 

Всього в області без світла понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах.

Чернігівська область

Через бойові дії без електропостачання 1,8 тисячі споживачів у 28 населених пунктах. 

Також у Міненерго повідомили, що за минулу добу енергетики заживили понад 12 тисяч споживачів у двох областях.

ООН: взимку в Україні можуть бути відключення світла до 18 годин на добу19.09.24, 11:37 • 17785 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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