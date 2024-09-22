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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергетическая ситуация: тысячи абонентов в 7 областях Украины без электричества из-за вражеских ударов

Энергетическая ситуация: тысячи абонентов в 7 областях Украины без электричества из-за вражеских ударов

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Из-за обстрелов врага в Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях тысячи абонентов остались без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением электричества.

В Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях из-за ударов врага тысячи абонентов без электроснабжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Донецкая область

Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 1,6 тысячи абонентов. Энергетики восстановили электроснабжение для 6,7 тысячи абонентов в 7 населенных пунктах. На утро остаются без света 122 населенных пункта - более 79 тысяч абонентов.  

Запорожская область

Всего из-за боевых действий без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.

Полтавская область

В результате боевых действий без напряжения 76 абонентов.

Сумская область

Всего без электроснабжения остаются 13,6 тысячи абонентов в 93 населенных пунктах.  

Харьковская область

За минувшие сутки энергетики запитали 5,3 тысячи потребителей, обесточенных в результате боевых действий. Всего на утро из-за боевых действий без напряжения 47,6 тысячи потребителей.

Херсонская область

 Всего в г. Херсон обесточены более 10 тысяч абонентов. 

Всего в области без света более 25 тысяч потребителей в 45 населенных пунктах.

Черниговская область

Из-за боевых действий без электроснабжения 1,8 тысячи потребителей в 28 населенных пунктах. 

Также в Минэнерго сообщили, что за минувшие сутки энергетики запитали более 12 тысяч потребителей в двух областях.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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