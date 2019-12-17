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Експрезидента Пакистану засудили до смертної кари за держзраду

Експрезидента Пакистану засудили до смертної кари за держзраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Десятого президента Пакистану, Первеза Мушаррафа, який прийшов до влади в результаті військового перевороту, засудили до смертної кари через державну зраду. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

"Генерал Первез Мушарраф, колишній військовий лідер Пакистану, був засуджений до смертної кари на спеціальному засіданні суду в Ісламабаді. Суд в складі трьох осіб засудив його за звинуваченням у державній зраді, яке розглядається проти нього з 2013 року. Генерал Мушарраф захопив владу під час військового перевороту у 1999 році і обіймав посаду президента країни з 2001 по 2008 рік", - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що зараз Первез Мушарраф перебуває в Дубаї, після того, як йому дозволили виїхати з країни для лікування в 2016 році.

"Обвинувачення пов'язане з тим, що генерал Мушарраф припинив дію конституції в 2007 році, коли він ввів надзвичайний стан, намагаючись продовжити своє перебування на посаді",- додали у ЗМІ.

Зазначається, що експрезидент подав у відставку в 2008 році.

Нагадаємо, поваленого президента Судану засудили до двох років ув’язнення в реабілітаційній клініці.

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