Екс-форвард "Шахтаря" Едуардо став гравцем польської "Легії"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Польська “Легія” оголосила про придбання хорватського нападника Едуардо, який раніше захищав кольори донецького “Шахтаря”, передає УНН посиланням на сайт представника польського футболу.
34-річний футболіст перейшов до “Легії” на правах вільного агента та виступатиме за новий колектив впродовж 1-го року.
“Легія — великий клуб з традиціями, який поважають у всій Європі. Я грав у чудових командах і усвідомлюю тиск, з яким доведеться зіткнутись”, — розповів форвард.
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Примітно, що Едуардо провів останній рік в бразильському “Атлетіко Паранаенсе”, який недавно покинув в якості вільного агента. За бразильський клуб нападник зіграв 19 матчів, в яких забив 2 голи.
Відзначимо, що “Легія” лідирує в польській першості випереджаючи на 2 пункти “Лех”.
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Додамо також, Едуардо виступав за “Гірників” з 2010 по 2014 роки і сезоні 2015-16, загалом провів 173 поєдинки, забив 57 голів і став 4-кратним чемпіоном України.