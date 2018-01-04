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Экс-форвард "Шахтера" Эдуардо стал игроком польской "Легии"

Киев • УНН

 • 12761 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Польская “Легия” объявила о приобретении хорватского нападающего Эдуардо, который ранее защищал цвета донецкого “Шахтера”, передает УНН ссылкой на сайт представителя польского футбола.

Экс-форвард "Шахтера" Эдуардо стал игроком польской "Легии"

34-летний футболист перешел в “Легии” на правах свободного агента и будет выступать за новый коллектив в течение 1-го года.

“Легия — большой клуб с традициями, который уважают во всей Европе. Я играл в замечательных командах и осознаю давление, с которым придется столкнуться”, - рассказал форвард.

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Примечательно, что Эдуардо провел последний год в бразильском “Атлетико Паранаэнсе”, который недавно покинул в качестве свободного агента. За бразильский клуб нападающий сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола.

Отметим, что “Легия” лидирует в польской первенства опережая на 2 пункта “Лех”.

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Добавим также, Эдуардо выступал за “горняков” с 2010 по 2014 годы и сезоне 2015-16, в общем провел 173 матча, забил 57 голов и стал 4-кратным чемпионом Украины.

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