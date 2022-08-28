Джонсон: український народ переможе, а з нею і Британія
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, який у вересні піде у відставку, у своїй колонці для «Mail on Sunday» визнав, що наступні кілька місяців для його країни будуть важкими, передусім через карколомні рахунки за електрику, втім він прогнозує, що Королівство стане ще сильнішим та більш процвітаючим.Про це інформує УНН з посиланням на BBC.
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Джонсон підкреслив, що після «важкого» періоду на Королівство чекає золоте майбутнє.
Він пообіцяв, що наступний уряд, яким би він не був, неодмінно допоможе громадянам подолати важку кризу, спричинену вторгненням рф в Україну.
За словами прем’єра, Британія має «фундаментальну економічну силу», щоб витримати кризу, «навіть якщо російський лідер хоче, щоб ми поступилися».
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«У цій жорстокій битві український народ переможе. І Британія також», — написав Джонсон, закликавши Захід непохитно триматись і подвоїти підтримку України.
«Ми маємо більш ніж достатньо стійкості, щоб пережити важкі місяці попереду. Ми це вже показували. Наше відновлення може і повинне бути вражаючим, а наше майбутнє буде золотим», — підкреслив він.
Нагадаємо
Наступ росії на Донбасі зазнає невдач, тому саме зараз Україна повинна завдати удару росіянам, коли вони вже почали хитатися. Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спільного брифінгу з Президентом Володимиром Зеленським в Києві.