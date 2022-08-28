Джонсон: український народ переможе, а з нею і Британія

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Джонсон підкреслив, що після «важкого» періоду на Королівство чекає золоте майбутнє.

Він пообіцяв, що наступний уряд, яким би він не був, неодмінно допоможе громадянам подолати важку кризу, спричинену вторгненням рф в Україну.

За словами прем’єра, Британія має «фундаментальну економічну силу», щоб витримати кризу, «навіть якщо російський лідер хоче, щоб ми поступилися».

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«У цій жорстокій битві український народ переможе. І Британія також», — написав Джонсон, закликавши Захід непохитно триматись і подвоїти підтримку України.

«Ми маємо більш ніж достатньо стійкості, щоб пережити важкі місяці попереду. Ми це вже показували. Наше відновлення може і повинне бути вражаючим, а наше майбутнє буде золотим», — підкреслив він.

Нагадаємо

Наступ росії на Донбасі зазнає невдач, тому саме зараз Україна повинна завдати удару росіянам, коли вони вже почали хитатися. Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спільного брифінгу з Президентом Володимиром Зеленським в Києві.