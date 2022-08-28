Джонсон: украинский народ победит, а с ним и Великобритания
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, который в сентябре уйдет в отставку, в своей колонке для «Mail on Sunday» сообщил, что следующие несколько месяцев для его страны будут тяжелыми, прежде всего из-за сногсшибательных счета за электричество, впрочем, он прогнозирует, что Королевство станет еще сильнее и процветающим. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Джонсон подчеркнул, что после «тяжелого» периода Королевство ждет золотое будущее.
Он пообещал, что следующее правительство, каким бы оно ни было, непременно поможет гражданам преодолеть тяжелый кризис, вызванный вторжением России в Украину.
По словам премьера, Британия имеет «фундаментальную экономическую силу», чтобы выдержать кризис, «даже если российский лидер хочет, чтобы мы уступили».
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«В этой жестокой битве украинский народ победит. И Британия также», — написал Джонсон, призвав Запад непреклонно держаться и удвоить поддержку Украины.
«У нас более чем достаточно устойчивости, чтобы пережить тяжелые месяцы впереди. Мы уже это показывали. Наше восстановление может и должно быть поразительным, а наше будущее будет золотым», — подчеркнул он.
Напомним
Наступление России на Донбассе терпит неудачу, поэтому именно сейчас Украина должна нанести удар россиянам, когда они уже начали шататься. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве.