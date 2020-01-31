Дубілет: інвестиційні няні "захопили" приміщення перукарів у Кабміні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У будівлі Кабінету міністрів, в приміщенні, де раніше була перукарня, тепер працюватимуть так звані "інвестиційні няні". Про це написав міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Маленький крок, щоб в нашому житті стало трохи менше совка. У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня", - написав Дубілет.
З його слів, у перукарні "стрижка волосся модельна" коштувала 95 грн, "модельна стрижка чубка" — 35 грн, та можна було навіть зафіксувати волосся лаком: за 15 грн — якщо волосся до 20 см, але 25 грн для волосся довше за 40 см.
"У кімнаті, що звільнюється, влаштовуємо 12 робочих місць. Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті самі "інвестиційні няні". До речі, у заголовках можна так і написати: "Няні захопили приміщення перукарів", - зазначив він.
Зі слів міністра, в цілому в уряді наразі роблять великий аналіз, наскільки державні органи ефективно використовують площу.
"У держави є дуже багато нерухомості. Я хочу разом з ФДМ спочатку проаналізувати міністерства, а потім — інші державні органи. Ту площу, яка внаслідок звільниться, треба передати на приватизацію або бодай в оренду через Prozorro.Продажі", - додав Дубілет.
Як повідомляв УНН, під час форуму в Давосі було оголошено про особливі умови для іноземних інвесторів в Україні.