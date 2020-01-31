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Дубилет: инвестиционные няни "захватили" помещение парикмахеров в Кабмине

Киев • УНН

 • 21859 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В здании Кабинета министров, в помещении, где раньше была парикмахерская, теперь будут работать так называемые "инвестиционные няни". Об этом написал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале, передает УНН.

Дубилет: инвестиционные няни "захватили" помещение парикмахеров в Кабмине

"Маленький шаг, чтобы в нашей жизни стало немного меньше совка. У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская", - написал Дубилет.

По его словам, в парикмахерской "стрижка волос модельная" стоила 95 грн, "модельная стрижка челки" - 35 грн, и можно было даже зафиксировать волосы лаком: за 15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см.

"В комнате, что освобождается, устраиваем 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те же "инвестиционные няни". Кстати, в заголовках можно так и написать: "Няни захватили помещение парикмахеров", - отметил он.

По словам министра, в целом в правительстве пока делают большой анализ, насколько государственные органы эффективно используют площадь.

"У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", - добавил Дубилет.

Как сообщал УНН, во время форума в Давосе было объявлено об особых условиях для иностранных инвесторов в Украине.

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