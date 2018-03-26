Довідка ДСНС за добу: 853 виклики, врятовано життя 14 людей

“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 853 виїзди. У результаті вжитих заходів врятовано 14 осіб, 66 будівель та 6 од. автотракторної техніки”, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Як повідомляв УНН, у Миколаєві горіло тролейбусне депо, постраждала жінка-водій.