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Доля 10 зниклих при пожежі в коледжі в Одесі досі невідома

Доля 10 зниклих при пожежі в коледжі в Одесі досі невідома

Київ • УНН

 • 10793 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. На 15 годину суботи доля 10 зниклих при пожежі в коледжі в Одесі досі невідома, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи на місці події продовжуються. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Так, станом на 15 годину у ДСНС не змінилися дані щодо кількості зниклих людей: "За інформацією Національної поліції, доля 10 осіб залишається невідомою".

У лікарнях досі 10 постраждалих.

7 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Водночас на місці події триває розбір конструкцій на цокольному поверсі. Підрозділами ДСНС також проводиться гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах. Всього до робіт залучено 249 особи та 40 одиниць техніки, з них від ДСНС 106 осіб та 10 одиниць техніки.

Всього з початку розбирання завалу вивезено 640 м куб. будівельних конструкцій.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 5 загиблих. Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще одне тіло.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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