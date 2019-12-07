КИЇВ. 7 грудня. УНН. На 15 годину суботи доля 10 зниклих при пожежі в коледжі в Одесі досі невідома, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи на місці події продовжуються. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.