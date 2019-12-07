Судьба 10 пропавших при пожаре в колледже в Одессе до сих пор неизвестна
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На 15 часов субботы судьба 10 пропавших при пожаре в колледже в Одессе до сих пор неизвестна, аварийно-спасательные и другие неотложные работы на месте происшествия продолжаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По состоянию на 15 часов у ГСЧС не изменились данные по количеству пропавших людей: "По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной".
В больницах до сих пор 10 пострадавших.
7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
В то же время на месте происшествия продолжается разбор конструкций на цокольном этаже. Подразделениями ГСЧС также проводится тушение отдельных очагов тления, которые выявляют в завалах. Всего к работам привлечено 249 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек и 10 единиц техники.
Всего с начала разборки завала вывезено 640 м куб. строительных конструкций.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
На данный момент известно о 5 погибших. Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще одно тело.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.