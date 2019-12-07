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Після пожежі в Одесі в лікарнях залишилося 10 постраждалих

Після пожежі в Одесі в лікарнях залишилося 10 постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У лікарнях Одеси на 13 годину суботи перебували 10 постраждалих у результаті смертельної пожежі в одеському коледжі, що на одну людину менше, ніж повідомлялося раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Постраждала 31 особа (в лікарнях залишається 10 осіб)", - повідомили у відомстві.

За інформацією поліції, доля 10 осіб залишається невідомою.

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються. Триває розбір конструкцій на цокольному поверсі. Всього з початку розбирання завалу вивезено 640 куб. м будівельних конструкцій. Підрозділами ДСНС також проводиться гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 5 загиблих. Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще одне тіло.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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