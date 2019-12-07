После пожара в Одессе в больницах осталось 10 пострадавших

"Пострадавшая 31 человек (в больницах остается 10 человек)", - сообщили в ведомстве.

По информации полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются. Продолжается разбор конструкций на цокольном этаже. Всего с начала разборки завала вывезено 640 куб. м строительных конструкций. Подразделениями ГСЧС также проводится тушение отдельных очагов тления, которые выявляют в завалах.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о 5 погибших. Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух человек под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще одно тело.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.