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Доісторичні гробниці були виявлені при розкопках на площі в Стамбулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Гробниці курганного типу, що датуються 3000-3500 рр. до н.е., були виявлені в ході триваючих розкопок, що проводяться стамбульським археологічними музеями в районі, де буде побудована станція метро в стамбульському районі Бешикташ. Про це повідомляє Hurriyet Daily News, інформує УНН.

Доісторичні гробниці були виявлені при розкопках на площі в Стамбулі

Деталі

Під час польових робіт були знайдені останки пізнього османського і пізньовізантійского періодів, а також руїни трамвайної лінії і депо, побудованих в 1910 році.

Під шаром землі також були виявлені невеликі знахідки елліністичного і римського періодів, які вважаються "дуже важливими" для лінії Босфору.

Однак знахідки, які найбільше схвилювали археологів, були виявлені при розкопках, проведених на глибині півтора метра над рівнем моря.

Оскільки всі найстаріші гробниці курганного типу, знайдені в країні, що відносяться до раннього бронзового віку, були поховані після кремації.

З цієї причини археологи продовжують свою роботу, використовуючи стоматологічні інструменти.

За словами Мехмета Алі Полата, археолога, який брав участь в розкопках, була проведена дуже тонка робота.

"Знайдені могили курганного типу датуються 3500 роком до нашої ери, тобто вони відносяться до епохи, яку ми називаємо першим бронзовим періодом в хронології", - сказав Полат, додавши, що всередині і зовні курганів в рядах каменів було знайдено близько 82 могил.

"Всього 75 з цих 82 гробниць підлягали кремації, тобто тіла, поховані шляхом спалювання. Сім з них були прямими похованнями", - зазначив він.

Відзначивши, що всередині гробниці були знайдені дві теракотові фігурки, Полат звернув увагу на те, що раніше таких фігурок не знаходили.

"На фігурках були якісь символи. Провівши невелике дослідження, ми побачили, що це символи рунічного алфавіту Румунії", - додав Полат.

За словами експерта, коли гробниці оцінюються разом за невеликими знахідками і символами рунічного алфавіту, це може змінити карту міграції з Анатолії на Балкани, на північний схід Європи і в Чорне море.

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Полат оголосив, що знахідки, виявлені під час розкопок в Бешикташі, що є однією з найжвавіших площ Стамбула, будуть виставлені для загального огляду на станції метро.

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