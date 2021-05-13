Доисторические гробницы были обнаружены при раскопках на площади в Стамбуле

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 46696 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 94364 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 108056 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 277828 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 160851 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 431974 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 327873 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219820 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247186 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256609 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.4м/с
68%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 29399 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 57223 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 42145 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 22835 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 18377 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 43228 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 58336 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 161961 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 277857 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 431993 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 20334 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28799 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 58134 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 81516 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 66071 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Доисторические гробницы были обнаружены при раскопках на площади в Стамбуле

Киев • УНН

 • 18653 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Гробницы курганного типа, датируемые 3000-3500 гг. до н.э., были обнаружены в ходе продолжающихся раскопок, проводимых стамбульскими археологическими музеями в районе, где будет построена станция метро в стамбульском районе Бешикташ. Об этом сообщает Hurriyet Daily News, передает УНН.

Доисторические гробницы были обнаружены при раскопках на площади в Стамбуле

Детали

Во время полевых работ были найдены останки позднего османского и поздневизантийского периодов, а также руины трамвайной линии и депо, построенных в 1910 году.

Под слоем земли также были обнаружены небольшие находки эллинистического и римского периодов, которые считаются "очень важными" для линии Босфора.

Однако находки, наиболее взволновали археологов, были обнаружены при раскопках, проведенных на глубине полтора метра над уровнем моря.

Поскольку все старые гробницы курганного типа, найденные в стране, относящихся к раннему бронзовому веку, были похоронены после кремации.

По этой причине археологи продолжают свою работу, используя стоматологические инструменты.

По словам Мехмета Али Полата, археолога, который принимал участие в раскопках, была проведена очень тонкая работа.

"Найденные могилы курганного типа датируются 3500 годом до нашей эры, то есть они относятся к эпохе, которую мы называем первым бронзовым периодом в хронологии", - сказал Полат, добавив, что внутри и снаружи курганов в рядах камней было найдено около 82 могил.

"Всего 75 из этих 82 гробниц подлежали кремации, то есть тела, погребенные путем сжигания. Семь из них были прямыми захоронениями", - отметил он.

Отметив, что внутри гробницы были найдены две терракотовые фигурки, Полат обратил внимание на то, что раньше таких фигурок не находили.

"На фигурках были какие-то символы. Проведя небольшое исследование, мы увидели, что это символы рунического алфавита Румынии", - добавил Полат.

По словам эксперта, когда гробницы оцениваются вместе с небольшими находками и символами рунического алфавита, это может изменить карту миграции из Анатолии на Балканы, на северо-восток Европы и в Черное море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Египте нашли 14 древних гробниц, которым более двух тысяч лет

Полат объявил, что находки, обнаруженные во время раскопок в Бешикташе, на одной из самых оживленных площадей Стамбула, будут выставлены для всеобщего обозрения на станции метро.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12