Доисторические гробницы были обнаружены при раскопках на площади в Стамбуле

Детали

Во время полевых работ были найдены останки позднего османского и поздневизантийского периодов, а также руины трамвайной линии и депо, построенных в 1910 году.

Под слоем земли также были обнаружены небольшие находки эллинистического и римского периодов, которые считаются "очень важными" для линии Босфора.

Однако находки, наиболее взволновали археологов, были обнаружены при раскопках, проведенных на глубине полтора метра над уровнем моря.

Поскольку все старые гробницы курганного типа, найденные в стране, относящихся к раннему бронзовому веку, были похоронены после кремации.

По этой причине археологи продолжают свою работу, используя стоматологические инструменты.

По словам Мехмета Али Полата, археолога, который принимал участие в раскопках, была проведена очень тонкая работа.

"Найденные могилы курганного типа датируются 3500 годом до нашей эры, то есть они относятся к эпохе, которую мы называем первым бронзовым периодом в хронологии", - сказал Полат, добавив, что внутри и снаружи курганов в рядах камней было найдено около 82 могил.

"Всего 75 из этих 82 гробниц подлежали кремации, то есть тела, погребенные путем сжигания. Семь из них были прямыми захоронениями", - отметил он.

Отметив, что внутри гробницы были найдены две терракотовые фигурки, Полат обратил внимание на то, что раньше таких фигурок не находили.

"На фигурках были какие-то символы. Проведя небольшое исследование, мы увидели, что это символы рунического алфавита Румынии", - добавил Полат.

По словам эксперта, когда гробницы оцениваются вместе с небольшими находками и символами рунического алфавита, это может изменить карту миграции из Анатолии на Балканы, на северо-восток Европы и в Черное море.

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Полат объявил, что находки, обнаруженные во время раскопок в Бешикташе, на одной из самых оживленных площадей Стамбула, будут выставлены для всеобщего обозрения на станции метро.