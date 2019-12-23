До Росії прибула нова партія ядерних відходів з Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Санкт-Петербург у неділю, 22 грудня, прибуло судно "Михайло Дудін" з ядерними відходами з Німеччини. Про це заявив експерт Greenpeace Рашид Алімов, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Йдеться про 600 тонн відвального гексафториду урану - так звані "уранові хвости".
За даними еколога, вдень "уранові хвости" були перевантажені на залізничні платформи. Найближчим часом поїзд відбуде до Новоуральська, він буде в дорозі близько 3-4 днів. Алімов зазначив, що в Петербурзі потяг з ядерними відходами проїде поруч з житловими будинками, що викликає тривогу екологів.
На розвантаження були запрошені депутати Законодавчих зборів Санкт-Петербурга. Також в порту було виміряно радіаційний фон, він не перевищує норму.
У Greenpeace на це заявили, що "Росатом" таким чином намагається заспокоїти громадську думку, однак "проста екскурсія" нічого не доводить і не відповідає на питання екологів. "Ми наполягаємо, що ядерні відходи з інших країн не повинні зберігатися в Росії", - зазначив Алімов.
Транспортування ядерних відходів з Німеччини до Росії відновилося восени цього року після десятирічної перерви. До 2022 року планується експортувати 12 тисяч тонн "хвостів". За даними екологів, наступний вантаж буде відправлений до Росії до Нового року.
Нагадаємо, в Естонії розпочалася підготовка до будівництва сховища радіоактивних відходів.