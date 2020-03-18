До КСУ надійшло подання щодо відповідності Конституції закону про реформу прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання від 50 нардепів щодо відповідності Конституції України ухваленого законопроекту щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КСУ.
“До Конституційного Суду України 18 березня надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України ЗУ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури“ від 19 вересня 2019 року № 113—ІХ (зі змінами)”, — йдеться у повідомленні.
У КСУ зазначають, що суб’єкт права на конституційне подання обстоює позицію, що прийняття оспорюваного закону обумовило звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, запровадило дуалізм правових засад організації і діяльності прокуратури України, статусу прокурорів.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила проект закону 1032, яким внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.