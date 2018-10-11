До Дня захисника України на популярних напрямках запустять більше поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. "Укрзалізниця" призначила 14 додаткових потягів до Дня захисника України у найпопулярніших напрямках. Про це повідомила прес-служба компанії, передає УНН.
"Станом на 11 жовтня у пасажирів є можливість придбати квитки на чотирнадцять додаткових поїздів до Дня захисника України 14 жовтня. Цьогоріч українці матимуть три вихідні дні поспіль, тому Укрзалізниця призначила низку додаткових рейсів у найпопулярніших напрямках. Квитки можна придбати у залізничних касах та онлайн", - йдеться у повідомленні відомства.
Як зазначили у відомстві, зокрема, йдеться про додаткові поїзди:
Нагадаємо, у жовтні швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 736/735 Київ - Запоріжжя - Київ курсуватиме щоденно.