Ко Дню защитника Украины на популярных направлениях запустят больше поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила 14 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины в самых популярных направлениях. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.
"По состоянию на 11 октября у пассажиров есть возможность приобрести билеты на четырнадцать дополнительных поездов ко Дню защитника Украины 14 октября. В этом году у украинцев будет три выходных дня подряд, поэтому Укрзализныця назначила ряд дополнительных рейсов в самых популярных направлениях. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн", - говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в ведомстве, в частности, речь идет о дополнительных поездах:
Напомним, в октябре скоростной поезд Интерсити+ № 736/735 Киев - Запорожье - Киев будет курсировать ежедневно.