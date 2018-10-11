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Ко Дню защитника Украины на популярных направлениях запустят больше поездов

Ко Дню защитника Украины на популярных направлениях запустят больше поездов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила 14 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины в самых популярных направлениях. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

"По состоянию на 11 октября у пассажиров есть возможность приобрести билеты на четырнадцать дополнительных поездов ко Дню защитника Украины 14 октября. В этом году у украинцев будет три выходных дня подряд, поэтому Укрзализныця назначила ряд дополнительных рейсов в самых популярных направлениях. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ведомстве, в частности, речь идет о дополнительных поездах:

  • № 191/192 Киев - Львов,
  • № 197/198 Киев - Ковель,
  • № 207 Киев - Ужгород,
  • № 239 Киев - Ужгород,
  • № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы,
  • № 177 Киев - Хмельницкий,
  • № 294/293 Хмельницкий - Киев,
  • № 202 Днепр - Киев,
  • № 779/780 Сумы - Винница,
  • № 272/271 Одесса - Харьков,
  • № 235 Харьков - Ужгород,
  • № 168 Львов - Одесса,
  • № 736 Киев - Запорожье,
  • № 755/756 Киев - Львов.

    • Напомним, в октябре скоростной поезд Интерсити+ № 736/735 Киев - Запорожье - Киев будет курсировать ежедневно.

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