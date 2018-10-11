Ко Дню защитника Украины на популярных направлениях запустят больше поездов

"По состоянию на 11 октября у пассажиров есть возможность приобрести билеты на четырнадцать дополнительных поездов ко Дню защитника Украины 14 октября. В этом году у украинцев будет три выходных дня подряд, поэтому Укрзализныця назначила ряд дополнительных рейсов в самых популярных направлениях. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ведомстве, в частности, речь идет о дополнительных поездах:

№ 191/192 Киев - Львов,

№ 197/198 Киев - Ковель,

№ 207 Киев - Ужгород,

№ 239 Киев - Ужгород,

№ 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы,

№ 177 Киев - Хмельницкий,

№ 294/293 Хмельницкий - Киев,

№ 202 Днепр - Киев,

№ 779/780 Сумы - Винница,

№ 272/271 Одесса - Харьков,

№ 235 Харьков - Ужгород,

№ 168 Львов - Одесса,

№ 736 Киев - Запорожье,

№ 755/756 Киев - Львов.

Напомним, в октябре скоростной поезд Интерсити+ № 736/735 Киев - Запорожье - Киев будет курсировать ежедневно.