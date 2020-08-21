До Дня Незалежності військовим передали нову станцію радіоелектронної боротьби

"Напередодні Дня Незалежності України державне підприємство “ЦКБ "Протон“, що входить до складу ДК "Укроборонпром“, передало до Збройних сил партію автоматизованих станцій радіоперешкод короткохвильового радіозв’язку Р-330КВ1М”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перший серійний зразок цієї станції передали ЗСУ у липні 2019 року. За результатами його бойової експлуатації фахівці удосконалили його роботу, що підтвердили результати випробувань.

“Удосконалення основних параметрів дозволяє значно поліпшити виявлення та місцевизначення ворожих джерел радіовипромінювання, збільшити відстані постановки завад для дезорганізації радіозв’язку противника. Новітні вироби Р-330КВ1М здатні блокувати роботу більшості сучасних короткохвильових радіостанцій на відстанях у сотні кілометрів”, — додається в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях озброєння та військову техніку.



