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Ко Дню Независимости военным передали новую станцию радиоэлектронной борьбы

Киев • УНН

 • 15966 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Государственное предприятие "ЦКБ "Протон", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало в Вооруженные силы партию автоматизированных станций радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Ко Дню Независимости военным передали новую станцию радиоэлектронной борьбы

"Накануне Дня Независимости Украины государственное предприятие "ЦКБ "Протон", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало в Вооруженные силы партию автоматизированных станций радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый серийный образец этой станции передали ВСУ в июле 2019 года. По результатам его боевой эксплуатации специалисты усовершенствовали его работу, подтвердили результаты испытаний.

"Совершенствование основных параметров позволяет значительно улучшить выявление и местоопределение вражеских источников радиоизлучения, увеличить расстояние постановки помех для дезорганизации радиосвязи противника. Новые изделия Р-330КВ1М способны блокировать работу большинства современных коротковолновых радиостанций на расстояниях в сотни километров", - добавляется в сообщении.

Напомним, по информации Минобороны, Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение и военную технику.

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