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Дітям на окупованому півдні показують пропагандистське кіно про бойовиків з росгвардії

Дітям на окупованому півдні показують пропагандистське кіно про бойовиків з росгвардії

Київ • УНН

 • 15651 перегляди

На окупованому півдні України дітей змушують дивитись фільми про бойовиків росгвардії. Центр національного спротиву попереджає, що організатори таких переглядів будуть притягнуті до відповідальності.

На тимчасово окупованих територіях півдня України загарбники зганяють українських дітей на перегляд пропагандистського кіно. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що дітей змушують дивитись фільми про бойовиків росгвардії, яких героїзують пропагандисти. Зокрема у фільмі розповідається про окупантів, які були ліквідовані при втечі в Ізюму, що на Харківщині.

Звичайно, що у фільмі йде підміна понять, коли загарбників виставляють як захисників, а жертву роблять винною у війні. Таким чином ворог намагається виховати в українських дітей ненависть до Батьківщини

- зазначають у повідомленні.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен дотичних до організації переглядів встановлений та понесе відповідальність за свої дії.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що окупанти насильно збирають дітей і бюджетників на тимчасово окупованих територіях України для перегляду пропагандистських фільмів радянської епохи про Другу світову війну, намагаючись "промити їм мізки" кремлівською версією подій.

Пропаганда рф просуває маніпуляції про "щасливу окупацію" Херсонщини - ЦПД04.09.24, 17:37 • 30698 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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