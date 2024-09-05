Детям на оккупированном юге показывают пропагандистское кино о боевиках из росгвардии
Киев • УНН
На оккупированном юге Украины детей заставляют смотреть фильмы о боевиках росгвардии. Центр национального сопротивления предупреждает, что организаторы таких просмотров будут привлечены к ответственности.
На временно оккупированных территориях юга Украины захватчики сгоняют украинских детей на просмотр пропагандистского кино. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Сообщается, что детей заставляют смотреть фильмы о боевиках росгвардии, которых героизируют пропагандисты. В частности, в фильме рассказывается об оккупантах, которые были ликвидированы при побеге в Изюме, что на Харьковщине.
Конечно, в фильме идет подмена понятий, когда захватчиков выставляют как защитников, а жертву делают виновной в войне. Таким образом враг пытается воспитать у украинских детей ненависть к Родине
Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастных к организации пересмотров установлен и понесет ответственность за свои действия.
Напомним
Ранее сообщалось, что оккупанты насильно собирают детей и бюджетников на временно оккупированных территориях Украины для просмотра пропагандистских фильмов советской эпохи о Второй мировой войне, пытаясь "промыть им мозги" кремлевской версией событий.
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