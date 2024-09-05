Детям на оккупированном юге показывают пропагандистское кино о боевиках из росгвардии

На временно оккупированных территориях юга Украины захватчики сгоняют украинских детей на просмотр пропагандистского кино. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Сообщается, что детей заставляют смотреть фильмы о боевиках росгвардии, которых героизируют пропагандисты. В частности, в фильме рассказывается об оккупантах, которые были ликвидированы при побеге в Изюме, что на Харьковщине.

Конечно, в фильме идет подмена понятий, когда захватчиков выставляют как защитников, а жертву делают виновной в войне. Таким образом враг пытается воспитать у украинских детей ненависть к Родине - отмечают в сообщении.

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастных к организации пересмотров установлен и понесет ответственность за свои действия.

Напомним

Ранее сообщалось, что оккупанты насильно собирают детей и бюджетников на временно оккупированных территориях Украины для просмотра пропагандистских фильмов советской эпохи о Второй мировой войне, пытаясь "промыть им мозги" кремлевской версией событий.

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