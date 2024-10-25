Держсекретар США Блінкен зустрінеться у Лондоні з лідерами трьох близькосхідних країн - CNN
Київ • УНН
Держсекретар США Блінкен зустрінеться в Лондоні з представниками Йорданії, ОАЕ та Лівану. Обговорюватимуть ситуацію в Секторі Газа та військову кампанію проти "Хезболли".
Державний секретар США Ентоні Блінкен, 25 жовтня, відвідає Лондон, де зустрінеться зі своїми йорданським та еміратським колегами, а також тимчасовим прем'єр-міністром Лівану. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Зазначається, що зустрічі з міністром закордонних справ Йорданії Айманом Сафаді та міністром закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів Абдаллою бін Заїдом аль-Нагаяном, імовірно, будуть присвячені зусиллям, спрямованим на підтримку планів щодо забезпечення стабільності, безпеки й відновлення у Секторі Газа після завершення війни.
Водночас, зустріч Блінкена з тимчасовим прем'єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті буде присвячена ізраїльській військовій кампанії проти "Хезболли", що призвела до масових жертв серед цивільного населення Лівану, зокрема у столиці Бейруті.
На прес-конференції у четвер держсекретар США заявив, що боротьба Ізраїлю проти "Хезболли" "не може призвести і не повинна призвести до затяжної кампанії" у Лівані. Він закликав Ізраїль вжити необхідних заходів для запобігання шкоди цивільному населенню, ліванським військовим і миротворцям ООН.
"Хезболла" має перебувати подалі від кордону з Ізраїлем: ліванські ЗМІ про документ США22.10.24, 12:05 • 13384 перегляди