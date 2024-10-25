Госсекретарь США Блинкен встретится в Лондоне с лидерами трех ближневосточных стран - CNN

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, 25 октября, посетит Лондон, где встретится со своими иорданским и эмиратским коллегами, а также временным премьер-министром Ливана. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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Отмечается, что встречи с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бин Заидом аль-Нахайяном, вероятно, будут посвящены усилиям, направленным на поддержку планов по обеспечению стабильности, безопасности и восстановления в Секторе Газа после завершения войны.

В то же время, встреча Блинкена с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати будет посвящена израильской военной кампании против «Хезболлы», которая привела к массовым жертвам среди гражданского населения Ливана, в частности в столице Бейруте.

На пресс-конференции в четверг госсекретарь США заявил, что борьба Израиля против «Хезболлы» «не может привести и не должна привести к затяжной кампании» в Ливане. Он призвал Израиль принять необходимые меры для предотвращения ущерба гражданскому населению, ливанским военным и миротворцам ООН.

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