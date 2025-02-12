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День репродуктивного здоров’я, Міжнародний день науки і гуманізму: що ще відзначають 12 лютого

День репродуктивного здоров’я, Міжнародний день науки і гуманізму: що ще відзначають 12 лютого

Київ • УНН

 • 26481 перегляди

12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.

Сьогодні, 12 лютого, відзначається День сексуального і репродуктивного здоров’я, мета якого — підвищення обізнаності та сприяння важливим дискусіям щодо сексуального та репродуктивного здоров’я, пише УНН.

Щороку, 12 лютого, відзначається День сексуального і репродуктивного здоров’я. Цей день став важливим інструментом у боротьбі зі стигматизацією тем, пов’язаних із інтимним здоров’ям, та наголошує на важливості забезпечення доступу до необхідної інформації для людей по всьому світу.

Незважаючи на те, що сексуальне і репродуктивне здоров’я є основними аспектами загального благополуччя, у багатьох культурах ці теми часто табуйовані. День сексуального і репродуктивного здоров’я сприяє зміцненню прав людини, забезпеченню рівного доступу до медичних послуг та посилює розуміння важливості інформованості та освіти у цих сферах.

У цей день організації, державні установи та активісти нагадують про ключові питання, такі як контрацепція, планування сім’ї, доступ до медичних послуг для жінок та чоловіків, профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом, а також інші важливі аспекти сексуального і репродуктивного здоров’я.

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Також 12 лютого планета відзначає Міжнародний день проти використання дітей-солдатів, відомий як День Червоної Руки. Цей день був започаткований Організацією Об’єднаних Націй у 2009 році, коли набрав чинності протокол, що забороняє участь неповнолітніх у військових діях.

Міжнародний день пам’яті дітей-солдатів став важливим кроком у боротьбі проти насильницького вербування дітей у армії та інші збройні групи. За підтримки понад 100 країн та численних міжнародних організацій цей день покликаний привернути увагу до проблеми і закликати до припинення використання дітей у війнах.

Згідно з підрахунками, близько 250 тисяч дітей по всьому світу стають частиною армій і збройних угруповань у 20 країнах, таких як Палестина, Уганда, Судан, М’янма та Колумбія.

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Ще одним святом 12 лютого є День Дарвіна або Міжнародний день науки і гуманізму, що припадає на день народження славетного вченого Чарльза Дарвіна. Це свято було започатковане в 1995 році доктором Робертом Стефенсом, а згодом цю ідею підхопив професор Массімо Піглючі в 1997 році разом з Амандою Чесворт у 2000 році.

Основною метою Дня Дарвіна є заохочення людства до принципів наукового мислення, цікавості та інтелектуальної хоробрості. Свято присвячене не лише ідеям самого Дарвіна, а й загальному поширенню науки, розуміння важливості наукових досягнень у сучасному світі.

Цього дня в різних куточках планети проводяться лекції, семінари та інші заходи, що присвячені науці та її розвитку. День Дарвіна також є чудовою нагодою для популяризації наукових знань і боротьби з антинауковими переконаннями, а також підтримки ідеалів гуманізму, які сприяють розвитку людства на основі розуму, етики та співчуття.

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12 лютого християнський світ вшановує пам’ять святого Мелетія, архієпископа Антіохійського, який був одним з великих борців за православну віру в часи боротьби з аріанською єрессю. Спочатку він служив єпископом у Севастії, що на території сучасної Вірменії, а пізніше, за наказом імператора Констанція, був призначений архієпископом Антіохії для боротьби з аріанами.

Святий Мелетій був відомий своєю ревністю в захисті істинної віри, що призвело до того, що його тричі вигоняли з кафедри через інтриги аріан, які отримали підтримку від імператора.

Проте святитель залишався непохитним у своїй боротьбі, а його лагідність і мудрість допомагали зміцнювати віру в пастві.

За новим календарем іменини святкують Антон, Євген, Марія, Олексій.

Чоловік влаштував погром на головному вівтарі собору Святого Петра у Ватикані08.02.25, 19:26 • 39975 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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